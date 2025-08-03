В России появится новый профессиональный праздник В России 17 января будут отмечать День артиста

В России станут отмечать День артиста, следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое опубликовано на сайте кабмина. Его предложили праздновать 17 января — в день рождения одного из основателей Московского Художественного театра Константина Станиславского.

Минкультуры России принять в шестимесячный срок нормативный правовой акт об установлении профессионального праздника — Дня артиста, — говорится в документе.

Отмечать праздник будут артисты театра, кино, цирка, а также музыканты. Учредить такой день правительству предложил председатель Союза театральных деятелей народный артист России Владимир Машков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, который отмечается 3 августа. Глава государства отметил, что созданная их усилиями мощная инфраструктурная база позволяет стране уверенно развиваться.

До этого Путин поздравил сотрудников органов следствия МВД и ФСБ с их профессиональным праздником. В своем обращении президент выразил благодарность за эффективную и напряженную работу.