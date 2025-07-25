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25 июля 2025 в 00:39

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников следствия МВД и ФСБ с профессиональным праздником

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия МВД и ФСБ с их профессиональным праздником. В своем обращении президент выразил благодарность за эффективную и напряженную работу.

Сегодня сотрудники Следственного комитета, следователи МВД и ФСБ решают целый ряд серьезных задач — это борьба с организованной преступностью, коррупцией, наркоторговлей, терроризмом и экстремизмом,отметил политик.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомоходе «Князь Пожарский». По данным источника, событие символизирует поступление корабля в состав Военно-морского флота РФ.

До этого президент России лично посетил церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. Траурные мероприятия прошли в четверг, 24 июля, в комплексе московской ЦКБ.

Также Путин поздравил писателя Захара Прилепина с 50-летием. Глава государства направил ему поздравительную телеграмму, в которой отметил вклад юбиляра в литературу, публицистику и общественную деятельность.

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