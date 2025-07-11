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11 июля 2025 в 21:31

Путин поздравил Прилепина с 50-летием и отметил его вклад в литературу

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поздравил писателя Захара Прилепина с 50-летием, передает РИА Новости. Глава государства направил ему поздравительную телеграмму, в которой отметил вклад юбиляра в литературу, публицистику и общественную деятельность.

Вы получили глубокие знания о реальных событиях, о разных судьбах людей, они, безусловно, оказали влияние на ваше творчество, а талант, умение писать ярко, искренне, достоверно помогли вам завоевать профессиональное признание и любовь читателей, — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Прилепин имеет значительный жизненный опыт, в том числе службу в правоохранительных органах и участие в контртеррористических операциях. Путин также упомянул о его работе в Союзе писателей России и отметил патриотическую позицию писателя вместе со вкладом в защиту суверенитета страны.

Ранее администрация главы государства поздравила Геннадия Зюганова с переизбранием на пост председателя ЦК КПРФ. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 5 июля партия самостоятельно определила своего лидера в соответствии с внутренними процедурами.

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Путин поздравил Прилепина с 50-летием и отметил его вклад в литературу
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