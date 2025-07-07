В Кремле поздравили лидера КПРФ с переизбранием Песков поздравил Зюганова с переизбранием на пост лидера КПРФ

Администрация президента России поздравила Геннадия Зюганова с переизбранием на пост председателя ЦК КПРФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые приводит ТАСС, партия самостоятельно определила лидера в соответствии со своими традициями и внутренними процедурами.

Мы поздравляем, естественно, Зюганова с переизбранием, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также прокомментировал участие первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко в XIX съезде КПРФ, отметив, что присутствие представителей Кремля на подобных мероприятиях не является чем-то необычным. По его словам, сотрудники администрации регулярно посещают съезды ведущих политических партий России. Лидера КПРФ переизбрали на съезде 5 июля единогласным решением однопартийцев.

Ранее Зюганов принял в своем кабинете звонок от президента РФ Владимира Путина. Лидер КПРФ отметил 81-летие 26 июня. Политик поблагодарил главу государства за поздравления, а также за то, что лидер не забывает его «в это суровое время».