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24 июля 2025 в 17:21

Путин позволил поднять флаг над крейсером «Князь Пожарский»

Путин принял участие в церемонии подъема флага над крейсером «Князь Пожарский»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: МО РФ

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомоходе «Князь Пожарский», передает ТАСС. По данным источника, событие символизирует поступление корабля в состав Военно-морского флота РФ.

Во время мероприятия Путин выступил с приветственным словом, выслушал краткие доклады и дал команду на поднятие флага. Лидер выразил свою поддержку, сказав: «Разрешаю!»

После этого моряки подняли флаг под звук гимна России. Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев сообщил президенту о завершении церемонии. Путин поздравил моряков с этим событием, отметив, что это первое поднятие военно-морского флага. В ответ на его слова моряки прокричали троекратное «ура».

На церемонии президента сопровождали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и помощник главы государства Алексей Дюмин. Также в мероприятии участвовали Николай Патрушев, помощник лидера и глава Морской коллегии России, первый вице-премьер Денис Мантуров.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил прибытие Путина в Архангельскую область. В преддверии Дня ВМФ президент проведет совещание на тему стратегии развития подводного военно-морского флота.

Владимир Путин
Архангельская область
крейсеры
ВМФ
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