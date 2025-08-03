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03 августа 2025 в 01:28

«Четко и слаженно»: Путин поздравил железнодорожников России

Путин поздравил железнодорожников России с профессиональным праздником 3 августа

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, который отмечается 3 августа, передает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что созданная их усилиями мощная инфраструктурная база позволяет стране уверенно развиваться.

Благодаря вашему ответственному и напряженному труду железные дороги России работают четко и слаженно, соединяя регионы и города, доставляют пассажиров и грузы от западных границ и северных морей до побережья Азова, Каспия, Черного моря и Тихого океана, — подчеркнул Путин.

Ранее Путин, поздравляя личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником, заявил, что представители Воздушно-десантных войск своим мужеством, бесстрашием и силой духа вписали много ярких страниц в героическую летопись российского государства. По словам лидера, он уверен, что они и впредь будут вносить существенный вклад в укрепление боевой мощи ВС России, в обеспечение обороноспособности и безопасности Родины.

Также Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия МВД и ФСБ с их профессиональным праздником. В своем обращении президент выразил благодарность за эффективную и напряженную работу.

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