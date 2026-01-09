Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 19:19

Россиянам объяснили, грешно ли гадать в Святки

Зампред ВРНС Иванов назвал гадания в Святки тяжким грехом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гадания в дни Святок являются тяжким грехом и противоречат христианской традиции, заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в комментарии NEWS.ru. Он подчеркнул, что праздник предназначен для молитвы, семейного общения и дел милосердия.

Церковь с глубокой древности негативно относится к любым гаданиям. Это попытка заглянуть в будущее оккультным путем, что является тяжким грехом неверия и маловерия, — объяснил замглавы ВРНС.

Иванов отметил, что обращение к гаданиям означает попытку искать ответы у «темных сил», тогда как верующие должны доверять свою жизнь Богу. По его словам, утешение и ориентиры христианин получает в молитве и таинствах Церкви, а не в суеверных практиках.

Священнослужитель пояснил, что Святки — период от Рождества до Крещенского сочельника, который Церковь установила как время общей радости о рождении Спасителя. По его словам, смысл этих дней заключается в благодарении Богу и семейном участии в богослужениях и рождественских песнопениях.

Очень важно использовать это время для добрых дел — навещать больных, помогать одиноким, делиться праздничной радостью с теми, кто в ней особенно нуждается. Именно так, через милосердие и любовь к ближнему, мы воплощаем в жизнь евангельский дух праздника, — добавил он.

Иванов также подчеркнул, что колядки, имеющие корни в древних рождественских гимнах, допустимы как способ напомнить о празднике, если соблюдать благочестие и уважительный тон. Духовенство предостерегает от шумных развлечений и излишеств, подчеркивая, что Святки не предназначены для подобных форм веселья.

Святки завершаются 18 января, в Крещенский сочельник. В этот день начинается подготовка к празднику Богоявления: верующие соблюдают строгий пост и участвуют в богослужении с освящением крещенской воды.

Это логичное завершение праздничного периода: от радости о Рождестве Христовом мы переходим к размышлению о начале Его общественного служения и нашем собственном обете, данном при крещении, — резюмировал Иванов.

Ранее священник Владислав Береговой рассказал, что христианам иногда можно праздновать католическое Рождество 25 декабря. Однако, по его словам, христианам не стоит участвовать в католической мессе, причащаться или исповедоваться.

Алина Модорова
А. Модорова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
