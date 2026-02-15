Игры и конкурсы на Масленицу для детей и взрослых

На Руси было принято широко отмечать Масленицу. Гулянья продолжались целую неделю, и каждый день имел свои традиции. Сегодня сохранились лишь некоторые обычаи. NEWS.ru поговорил с фольклористами, организаторами мероприятий и узнал, чем заняться на Масленицу взрослым и детям, чтобы развлечься и отдать дань традициям.

Как собрать праздничные колодки на Масленицу

На Масленицу можно вспомнить старинную белорусскую традицию и вместе с детьми собрать колодки — бусы из конфет и баранок, нанизанных на ленту, рассказала NEWS.ru историк-фольклорист Александра Кормачева.

«Эти колодки нужно было подарить тому, кого вы хотите пригласить в гости на праздник. На ленту можно повесить угощения, украсить ее цветными лентами», — отметила она.

Подарить колодку можно было любому человеку, независимо от пола и возраста. Тот, кому досталось такое украшение, должен был откупиться чем мог: деньгами, конфетами, блинами или другими продуктами, которые потом шли на общий стол вечером. Согласно традиции, нужно было хранить колодки целый год, поскольку они оберегали от напастей.

Как смастерить куколку на Масленицу

В течение праздничной недели можно смастерить с детьми маленькую тряпичную куколку Масленицы, отметила Кормачева. По ее словам, можно найти обучающие видеоуроки в интернете или записаться на мастер-класс.

«Как правило, их прикрепляли к палочкам и ставили на подоконник. Они „зазывали“ гостей в дом. Это было своеобразное приглашение», — сказала фольклорист.

Она добавила, что куколку не нужно было сжигать. Наоборот, было принято хранить ее целый год, поскольку она символизировала удачу.

Традиционная кукла на праздновании Масленицы Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Как устроить квест с применением нейросетей на Масленицу

В честь Масленицы можно устроить для детей квест с применением нейросетей и Telegram-ботов, сказала в беседе с NEWS.ru организатор мероприятий Любовь Романова.

«Мы делим детей на команды. У каждой есть чат-бот в мессенджере, который работает на основе искусственного интеллекта. Туда участникам приходит послание. У каждой команды они разные. Например, Зима просит детей найти особое дерево. В сообщении прикреплена схема и фотография. Можно брать подсказки. Ребята выполняют задания и отправляются в следующую точку. Так они должны найти Масленицу», — сказала Романова.

Кроме того, уточнила она, чат-бот принимает фотографии участников квеста и генерирует их изображения в традиционных русских нарядах, которые молодые люди и девушки носили на Масленицу.

Романова отметила, что можно организовать блин-квест, в ходе которого дети должны узнавать разные интересные факты об этом угощении, проходить испытания и решать логические задачи.

Как покататься на санках и тройке лошадей на Масленицу

Традиционным развлечением на Масленицу всегда было катание на санках с горы, сказала в беседе с NEWS.ru фольклорист Варвара Добровольская. Она отметила, что часто на них катались молодые парни и девушки.

«Санки были маленькие, на них усаживались, как правило, два человека. Парень мог обнять девушку. Это был своеобразный жест, ведь за такое ее братья могли и поколотить. Раньше даже люди, объявленные женихом и невестой, ходили по деревенской улице только за ручку», — объяснила Добровольская.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, смысл катания на санках с горки заключался в том, чтобы вызывать дожди и богатый урожай льна, уточнила фольклорист. По ее словам, считалось, что чем дальше уедешь, тем длиннее станет лен — с ним будет удобнее работать.

«На санях ездили на долгие льны», — уточнила она.

По традиции в Масленичную неделю люди катались на тройках лошадей. Это был повод выгулять застоявшихся за зиму животных, подчеркнула Добровольская.

Оба этих развлечения подойдут для современных россиян, добавила эксперт.

Как погадать на суженого на Масленицу

На Руси были широко распространены гадания с блинами, которые можно повторить и сегодня, сказала Добровольская. По ее словам, незамужняя девушка должна была положить угощение за пазуху, прижать к груди, а после этого выбежать на улицу и спросить у первого встречного мужчины, как его зовут. Так она узнавала имя своего суженого, отметила фольклорист.

«Если учесть, что в деревне обычно все знают друг друга, пожилые люди порой шутили и называли забавные имена, которых не было в округе. Однажды девушке нагадали Ануфрия. Молодой сельчанин вернулся из армии вместе с другом с таким именем. Девушка вышла за него замуж», — сказала Добровольская.

Как устроить соревнование по поеданию блинов на Масленицу

На Руси в Масленичную неделю порой устраивали соревнования по поеданию блинов, отметила Добровольская. По ее словам, можно организовать такой турнир и сейчас.

«Это было важно. Чем больше ты съедал блинов, тем круче ты был», — уточнила фольклорист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Она добавила, что победа в таком состязании вызывала гордость у мужчин из русских деревень.

Романова подчеркнула, что также можно устроить соревнования для хозяек на самые вкусные блины.

«Можно разделить людей на команды — каждая приготовит свои блины. Затем жюри выберет самые вкусные», — сказала она.

Как устроить сражение за снежные городки на Масленицу

В Масленичную неделю за Уралом часто организовывали сражения за снежные городки, сказала Добровольская. По ее словам, в этом развлечении могут участвовать как взрослые, так и дети.

«Люди делились на две команды. Каждая строила свою крепость и пыталась захватить объект противника. Команды нападали друг на друга. При этом нужно было защищать свою территорию», — подчеркнула Добровольская.

Она добавила, что иногда участники сражения строили не две, а только одну крепость. Та команда, у которой получалось занять ее первой, считалась победителем.

В каких мероприятиях стоит поучаствовать на массовых гуляньях во время Масленицы

Романова сообщила, что за последние 20 лет празднование Масленицы в России практически не изменилось. Этот праздник остается одним из самых любимых у многих людей.

Масленичные гулянья в Измайловском кремле в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«До сих пор и взрослые, и дети очень сильно любят персонажей Зиму и Весну. Первая уходит, а вторая приходит. Все выстраивается вокруг этого. Люди с удовольствием участвуют в перетягивании каната, беге в мешках и различных эстафетах», — отметила она.

По ее словам, на гуляньях можно попробовать свои силы в бросании валенка — это еще одно традиционное развлечение. Центральное событие Масленицы — сжигание чучела.

«Все этого очень ждут. Вокруг чучела водят хороводы. Таким образом люди прощаются с зимой и закладывают настрой на будущий год», — добавила Романова.

