16 февраля 2026 в 10:37

Саночник рассказал, как изменилось отношение к россиянам на Олимпиаде

Саночник Репилов: на Олимпийских играх к россиянам стали относиться лучше

Павел Репилов Павел Репилов Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Нейтральные саночники из России на первых международных стартах испытывали к себе настороженное отношение со стороны иностранных спортсменов, но к концу сезона оно стало более дружелюбным, сообщил ТАСС саночник Павел Репилов. Он предположил, что настороженность могла быть связана с долгим отсутствием российских спортсменов на международных соревнованиях.

У меня не было никакой напряженности в отношениях с зарубежными спортсменами на Олимпийских играх. <...> По сравнению с первыми нашими стартами на этапах Кубка мира ребята стали более приветливыми, расслабились в отношении с нами. Может быть, поначалу такое отношение было связано с тем, что нас не было почти четыре года, они отвыкли от нас, — поделился он.

Репилов подчеркнул, что Олимпиада прошла для российских спортсменов довольно легко. По словам атлета, особенно тепло их встретили итальянские коллеги. Он также добавил, что спортсмены из других стран никаких выпадов в сторону россиян также не позволяли.

Была дружеская атмосфера, — отметил атлет.

Спортсмен также оценил свое выступление на Олимпиаде, где он занял 14 место. Репилов отметил, что справился с задачей достаточно хорошо. По его ощущениям, Олимпийские игры не стали для него чем-то «сверхъестественным», хотя ранг соревнований и был выше привычного. Спортсмен признался, что этот турнир напомнил ему юношеские Игры 2020 года в Швейцарии, где он завоевал серебро в одиночных санях и золото в эстафете.

Ранее Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, выразил гордость за выступление сына на Олимпийских играх в Италии, где спортсмен занял итоговое шестое место. Он отметил мужество и чистоту проката 23-летнего фигуриста.

