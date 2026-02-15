Петр Гуменник выступает в нейтральном статусе с произвольной программой мужского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане

Отец Петра Гуменника оценил выступление сына на Олимпиаде Отец Петра Гуменника выразил гордость за хороший прокат сына на Олимпиаде

Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, выразил гордость за выступление сына на Олимпийских играх в Италии, где спортсмен занял итоговое шестое место. В интервью ТАСС он отметил мужество и чистоту проката 23-летнего фигуриста.

Семья фигуристам следила за ходом соревнований в режиме реального времени. Несмотря на итоговую позицию вне тройки призеров, отец атлета назвал выступление шикарным и призвал радоваться достигнутому результату.

Я горжусь, что Петя хорошо выступил, все сделал чисто, не упал. Хороший прокат, собрал мужество и все, что мог, сделал, — подчеркнул Олег Гуменник.

Отец спортсмена также добавил, что на итоговое положение могли повлиять внешние обстоятельства, которые зачастую не зависят от самих спортсменов и ограничивают их намерения. В произвольной программе Петр Гуменник продемонстрировал впечатляющий прогресс, набрав 184,49 балла, что позволило ему подняться с 12-й строчки на шестую в общем зачете.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Гуменник — большой молодец. Так он прокомментировал выступление спортсмена в мужском одиночном катании.