Отец Петра Гуменника оценил выступление сына на Олимпиаде

Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, выразил гордость за выступление сына на Олимпийских играх в Италии, где спортсмен занял итоговое шестое место. В интервью ТАСС он отметил мужество и чистоту проката 23-летнего фигуриста.
Семья фигуристам следила за ходом соревнований в режиме реального времени. Несмотря на итоговую позицию вне тройки призеров, отец атлета назвал выступление шикарным и призвал радоваться достигнутому результату.
Я горжусь, что Петя хорошо выступил, все сделал чисто, не упал. Хороший прокат, собрал мужество и все, что мог, сделал, — подчеркнул Олег Гуменник.
Отец спортсмена также добавил, что на итоговое положение могли повлиять внешние обстоятельства, которые зачастую не зависят от самих спортсменов и ограничивают их намерения. В произвольной программе Петр Гуменник продемонстрировал впечатляющий прогресс, набрав 184,49 балла, что позволило ему подняться с 12-й строчки на шестую в общем зачете.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Гуменник — большой молодец. Так он прокомментировал выступление спортсмена в мужском одиночном катании.