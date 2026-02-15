Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 11:51

Отец Петра Гуменника оценил выступление сына на Олимпиаде

Отец Петра Гуменника выразил гордость за хороший прокат сына на Олимпиаде

Петр Гуменник выступает в нейтральном статусе с произвольной программой мужского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Петр Гуменник выступает в нейтральном статусе с произвольной программой мужского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, выразил гордость за выступление сына на Олимпийских играх в Италии, где спортсмен занял итоговое шестое место. В интервью ТАСС он отметил мужество и чистоту проката 23-летнего фигуриста.

Семья фигуристам следила за ходом соревнований в режиме реального времени. Несмотря на итоговую позицию вне тройки призеров, отец атлета назвал выступление шикарным и призвал радоваться достигнутому результату.

Я горжусь, что Петя хорошо выступил, все сделал чисто, не упал. Хороший прокат, собрал мужество и все, что мог, сделал, — подчеркнул Олег Гуменник.

Отец спортсмена также добавил, что на итоговое положение могли повлиять внешние обстоятельства, которые зачастую не зависят от самих спортсменов и ограничивают их намерения. В произвольной программе Петр Гуменник продемонстрировал впечатляющий прогресс, набрав 184,49 балла, что позволило ему подняться с 12-й строчки на шестую в общем зачете.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Гуменник — большой молодец. Так он прокомментировал выступление спортсмена в мужском одиночном катании.

фигурное катание
Петр Гуменник
отцы
олимпиады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свыше 100 дронов ВСУ пытались атаковать Россию с утра
В НАБУ подтвердили провальную попытку побега из Украины экс-главы Минюста
Глыба льда рухнула на голову россиянке
«Не будем тратить время»: Каллас «похоронила» одну из идей Евросоюза
Наемники из рядов ВСУ начали переманивать к себе других иностранных военных
Белгород остался без горячей воды? Новости 15 февраля, что с отоплением
Пьяный лихач на Porsche перелетел канал и протаранил ограду Летнего сада
Еврочиновники пришли к выводу, что Китай усилил поддержку России
Будущим водителям хотят ужесточить экзамены
«Пятерочка» не выдержала натиска снега
Российский лыжник бросил вызов олимпийскому чемпиону из Норвегии
Каллас неожиданно сменила позицию по Украине
Требование главы МИД Польши по переговорам на Украине поразило Запад
Глава Калужской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ
Пожары под Краснодаром, налет дронов на ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 15 февраля
Зима вернулась, Москву ждет новый снежный коллапс? Прогноз погоды на неделю
Экс-министр юстиции Украины попытался сбежать из страны
Дима Билан продал два дома и влез в долги ради давней мечты
Появились новые подробности переписок Эпштейна
Иностранное судно протаранило причал в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.