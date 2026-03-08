Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 10:10

Сотрудник службы безопасности погиб в результате атаки на Эрбиль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Один человек погиб в результате удара беспилотника по международному аэропорту в Эрбиле — административном центре Иракского Курдистана, сообщает Shafaq News. Жертвой атаки стал сотрудник службы внутренней безопасности «Асаиш».

7 марта военная база в Эрбиле, на которой дислоцированы американские силы, подверглась атаке беспилотников. Тогда не менее трех сильных взрывов произошло в непосредственной близости от международного аэропорта.

Ранее сообщалось, что производство и поставка радиолокационных станций AN/FPS-132, выведенных из строя в результате иранских атак, обойдутся США в $1,1 млрд и займут от пяти до восьми лет. По данным журналистов, более быстрая замена возможна для радаров модели AN/TPS-59 — их поставят в течение двух лет по цене от $50 до $75 млн.

Кроме того, стало известно, что удар по школе на юге Ирана, унесший жизни более 170 девочек, вероятно, был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу. В Вашингтоне пообещали расследовать трагедию.

