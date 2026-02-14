«Мог бы быть в тройке»: в Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде

Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 12:06

Песков: Гуменник мог завоевать медаль на ОИ в Италии при ином отношении судей

Петр Гуменник выступает в нейтральном статусе с произвольной программой мужского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Петр Гуменник выступает в нейтральном статусе с произвольной программой мужского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: РИА Новости
Российский фигурист Петр Гуменник — большой молодец, заявил в беседе с изданием «Чемпионат» представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал выступление спортсмена в мужском одиночном катании на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Я не специалист, но моя жена (олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка. — NEWS.ru) говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае — он большой молодец!подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Милане на шестом месте. По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Россиянин чисто исполнил сложную произвольную программу, в его арсенале были четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер и другие элементы.

До этого итальянский Vogue включил костюм Гуменника в список самых ярких образов Олимпиады-2026. Спортсмен вышел на лед в полупрозрачной блузе с красными цветами и оливковом жилете и получил одобрение 97% читателей издания. В рейтинг также попали фигуристы из Казахстана и США, итальянские и бразильские спортсмены и сборная Гаити.

Петр Гуменник
Дмитрий Песков
Олимпиада
фигуристы
