«Ни пяди земли»: Пезешкиан бросил вызов врагам Ирана Пезешкиан заявил, что Иран не позволит захватить ни пяди своей территории

Никакая часть иранской земли не отойдет врагам Ирана, заявил президент Масуд Пезешкиан. Как передает Al Jazeera, глава государства пояснил, что существуют силы, которые стремятся к тому, чтобы государство оказалось в состоянии войны с соседями по региону.

Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны, — сказал глава государства.

Ранее по иранскому университету в Тегеране был нанесен ракетный удар. Под обстрел попало здание Высшего национального университета обороны и стратегических исследований. Это учебное заведение находится при Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана. Вуз расположен в северо-восточной части столицы.

До этого СМИ писали, что Моджтаба Хаменеи, который приходится сыном погибшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, получил ранение. Он остался жив. Сейчас Моджтаба считается наиболее вероятным кандидатом на пост нового верховного лидера Ирана.

Американские вооруженные силы совершили атаку на завод по опреснению воды, расположенный на острове Кешм. Согласно предварительным данным, около 30 деревень лишились доступа к пресной воде.