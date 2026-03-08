Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 09:47

«Ни пяди земли»: Пезешкиан бросил вызов врагам Ирана

Пезешкиан заявил, что Иран не позволит захватить ни пяди своей территории

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Никакая часть иранской земли не отойдет врагам Ирана, заявил президент Масуд Пезешкиан. Как передает Al Jazeera, глава государства пояснил, что существуют силы, которые стремятся к тому, чтобы государство оказалось в состоянии войны с соседями по региону.

Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны, — сказал глава государства.

Ранее по иранскому университету в Тегеране был нанесен ракетный удар. Под обстрел попало здание Высшего национального университета обороны и стратегических исследований. Это учебное заведение находится при Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана. Вуз расположен в северо-восточной части столицы.

До этого СМИ писали, что Моджтаба Хаменеи, который приходится сыном погибшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, получил ранение. Он остался жив. Сейчас Моджтаба считается наиболее вероятным кандидатом на пост нового верховного лидера Ирана.

Американские вооруженные силы совершили атаку на завод по опреснению воды, расположенный на острове Кешм. Согласно предварительным данным, около 30 деревень лишились доступа к пресной воде.

Иран
Ближний Восток
конфликты
Масуд Пезешкиан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, оспорит ли блогерша дело за рекламу на YouTube
На Западе увидели истинное отношение США к народу Ирана
Магнитные бури сегодня, 8 марта: что завтра, гипертония, раздражительность
Ситуация в Дубае 8 марта: рейсы в Россию, ограничения на вылет, удары Ирана
Названы регионы, где температура опустится до -33 градусов
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 марта: успехи и проблемы, сводка сегодня
Иран объявил об ударе по американскому военному лагерю Аль-Удайри в Кувейте
Названы самые популярные направления для отдыха весной
«Стеклянные глаза»: врач о вернувшихся из плена ВСУ российских бойцах
Стали известны все детали гигантских хищений на «зубах дракона»
ВС США назвали иранский корабль «законной целью»
Русская литература получила популярность в одной европейской стране
Наступление ВС РФ на Харьков 8 марта: труп жены генерала, успехи у Купянска
В Иране единогласно определились с новым лидером
Холлоуэй не смог стать «самым опасным ублюдком» ММА
«Не стыдно?»: во Франции отругали Зеленского из-за скандала в Венгрии
Один из самых известных детоубийц скончался после зверского нападения
Россиянин пострадал от атаки дрона ВСУ
Леди Гага выходит замуж
Режиссер «Слова пацана» удивился хейту в соцсетях
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.