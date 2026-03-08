Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 10:51

Иран объявил об ударе по американскому военному лагерю Аль-Удайри в Кувейте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитные части Вооруженных сил Ирана) атаковали американский военный лагерь Аль-Удайри в Кувейте, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР. Войска нанесли комбинированный удар с применением беспилотников и баллистических ракет.

Ранним утром ВМС КСИР в ходе комбинированной операции с использованием беспилотников и баллистических ракет нанесли удар по вертолетной базе американских террористов Аль-Удайри, — говорится в публикации.

Ранее огонь охватил небоскреб службы социального обеспечения Кувейта, расположенный в столице страны Эль-Кувейте. Здание загорелось после удара. В Сети также появились кадры горящего небоскреба, сделанные очевидцами. В опубликованном ролике видно, что пламя в основном сосредоточено на верхних этажах здания.

До этого Министерство обороны Кувейта сообщило, что за последние 48 часов средства противовоздушной обороны сбили 23 иранских беспилотника. Кроме того, обнаружены 14 баллистических ракет, 12 из них удалось перехватить.

