08 марта 2026 в 09:52

Три человека ранены при ракетном ударе Ирана по Бахрейну

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Три человека были ранены и здание университета повреждено в районе Мухаррак в Бахрейне в результате иранского ракетного удара, сообщило МВД королевства в соцсети X. Ведомство назвало произошедшее вопиющей агрессией, уточнив, что пострадавшие и разрушения вызваны падением обломков ракеты.

В результате вопиющей иранской агрессии три человека получили ранения, также был нанесен материальный ущерб зданию университета в районе Мухаррак после падения обломков ракеты, — говорится в сообщении.

Ранее четыре информированных источника сообщили, что США и Израиль на завершающей стадии конфликта прорабатывали возможность вторжения спецподразделений в Иран для изъятия запасов высокообогащенного урана. По данным портала, представитель американской администрации подтвердил обсуждение двух вариантов: эвакуацию материала либо его «разбавление» на месте с участием привлеченных специалистов.

Кроме того, глава Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что временный руководящий совет республики постановил не наносить удары по региональным государствам, если с их стороны не последует агрессии. Иранский лидер также адресовал слова соболезнования соседним странам.

Иран
Бахрейн
удары
пострадавшие
