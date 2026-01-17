Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 05:55

К чему снятся гадания: предзнаменования судьбы — полное толкование

К чему снятся гадания К чему снятся гадания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сны о гаданиях часто сигнализируют о неопределенности в жизни, желании заглянуть в будущее или скрытых страхах. Если во сне вы гадали на картах, кофе или рунах, это предвещает важные перемены: возможно, грядет переезд, новая работа или романтическая встреча. Сонник Миллера трактует гадание как предупреждение о ложных друзьях, которые могут подвести в трудный момент. Важно вспомнить детали: предсказание, увиденное во сне, сбывается наяву с высокой вероятностью.

Для женщин гадания во сне несут особый смысл. Если карты указывают сновидице на любовь или замужество, это сулит скорое свидание с надежным партнером или укрепление отношений. Ванга советует: гадание на кольце предвещает беременность или семейное счастье, но если ритуал сорвался, ждите сплетен от завистниц. Фрейд добавляет психологический оттенок: такие сны отражают подсознательные фантазии о страсти, побуждая к смелым шагам в личной жизни. Женщине стоит прислушаться к интуиции после подобного видения.

Мужчинам гадания снятся реже, но с мощным подтекстом. Сонник Хассе предупреждает: если мужчина гадал на будущее и получил плохой знак, это предвестие финансовых потерь или конфликта с начальством. Удачное гадание на деньги сулит карьерный рост и выгодные сделки. Миллер уточняет, что для холостяка видение с гаданием на судьбу означает скорую встречу с идеальной спутницей. Фрейд видит в этом символ борьбы с неуверенностью: мужчинам такие сны помогают осознать скрытые амбиции и принять решения.

В целом гадания во сне побуждают к действию. Если ритуал удался, ждите позитива; неудача – сигнал пересмотреть планы.

Ранее мы выяснили, к чему снится осьминог.

гадания
сонник
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон спрятал пострадавший глаз под солнечными очками
Названо условие, когда нужно восстанавливать утерянную трудовую книжку
Мужчина прожил более 40 лет после того, как врачи давали ему полгода жизни
Столтенберг заявил о необходимости разговаривать с Россией об Украине
К чему снятся гадания: предзнаменования судьбы — полное толкование
Глава РФПИ раскрыл, куда могут переселиться люди из-за потепления на Земле
Группировка войск «Север» отчиталась о ликвидированных бойцах ВСУ за сутки
Ликвидация ВСУ в ДНР, удары по технике: успехи ВС РФ к утру 17 января
Пожар в частном доме в Якутии унес жизни троих детей
Две девушки на тюбинге погибли под колесами автомобиля под Новгородом
Юрист ответил, чем может обернуться подглядывание за соседями в глазок
Суд озвучил приговор газовику из Белгорода за госизмену
Женщинам объяснили, почему им не стоит окунаться в прорубь
Кличко заявил, что Киев наполовину обесточен
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 января
К чему снятся карты Таро: предсказание судьбы во сне
На Украине мошенники разработали новую схему обмана на фоне блэкаута
Аэропорт Краснодара прекратил обслуживание рейсов
SHOT сообщил, что в небе над Сочи и Туапсе прогремели мощные взрывы
МО Венесуэлы назвало число жертв операции США
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.