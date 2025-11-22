В Госдуме призвали запретить магию и эзотерику Депутат Милонов призвал ввести запрет на магию и эзотерику

Оказание магических услуг должно быть запрещено в России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, эзотерические практики необходимо признать экстремистской деятельностью, а людей, работающих в этой сфере, привлекать к уголовной и административной ответственности.

Я надеюсь, что в ближайшее время эзотерика будет признана экстремистской деятельностью в России. Мы собираемся добиться закрытия магических салонов. Тех, кто пытается монетизировать эти суеверия, нужно привлекать [к ответственности], штрафовать и закрывать [в тюрьме], — выразил мнение Милонов.

Ранее жительница Краснодара была оштрафована на тысячу рублей за публикацию карты таро с дьяволом и пентаграммой. Сотрудники Ленинского городского суда посчитали это пропагандой сатанизма (Международное движение сатанистов признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

До этого протоиерей Дмитрий Моисеев заявил, что оккультные ритуалы по вызову души умершего с точки зрения Русской православной церкви являются серьезным нарушением. По его словам, религия строго осуждает такие действия, и за участие в них верующему может грозить отлучение от церкви на срок до шести лет.