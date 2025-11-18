Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Кто-то из бесов»: в РПЦ рассказали, кто ответит на призыв души умершего

Протоиерей Моисеев: оккультные ритуалы лишают человека возможности спасения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Оккультные ритуалы по вызову души умершего человека с точки зрения Русской православной церкви являются серьезным нарушением и могут иметь тяжелые духовные последствия для человека, заявил изданию «Вечерняя Москва» протоиерей Дмитрий Моисеев. По его словам, после физической смерти участь души определяет Бог, а любая попытка вызвать ее из потустороннего мира считается противлением воле Всевышнего. РПЦ строго осуждает такие действия, и за участие в них верующему может грозить отлучение от церкви на срок до шести лет.

Не имеет значения, какого духа человек пытается вызвать — ответ может дать кто-то из бесов. Это приведет к отдалению от Бога и утрате возможности спасения, заключил протоиерей.

Ранее сообщалось, что участнику 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Рустаму Зартдинову, на которого якобы наложили порчу, потребовалась помощь медиков. Во время ночной прогулки по Москве белый маг потерял сознание и начал биться в судорогах.

Позже стало известно, что жительница Москвы обратилась в суд с требованием взыскать с экстрасенса 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Пострадавшая обратилась к ясновидящей в надежде улучшить свою жизнь. После первого же сеанса клиентка поверила в «крутое и беззаботное будущее», которое якобы должно наступить, и поэтому уволилась с работы. Однако последующие ритуалы не принесли ожидаемых результатов.

