Власти Москвы пошли на эксперимент с ИИ В Москве начнут применять ИИ для мониторинга городской среды

Власти Москвы начнут применять искусственный интеллект для выявления нарушений в благоустройстве. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В нем указан круг задач для ИИ.

Согласно документу, в период с начала 2026-го по конец 2028 года столичные власти проведут эксперимент, предусматривающий использование специальных технических и программных решений для выявления правонарушений в области сохранения культурных памятников. Также ИИ будет вести строительный контроль, мониторить экологическую и геологическую безопасность.

Среди разрешенных инструментов мониторинга указаны городские видеокамеры. Кроме того, будут применяться автомобильные видеорегистраторы, беспилотники, лазерные сканирующие устройства (LIDAR), приборы инфракрасного анализа спектра и специальные сенсорные детекторы сигналов.

Ранее сообщалось, что установленные в Москве дорожные камеры с искусственным интеллектом начали фиксировать остановку автомобилей в местах, где они мешают другим участникам движения. За такое нарушение водителям грозит штраф в 3 тыс. рублей.