Суд арестовал петербуржца за секс со школьницами в подъездах

Суд Петербурга арестовал мужчину, обвиняемого в половых сношениях со школьницами, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Отмечается, что секс происходил по обоюдному согласию по разным адресам, в том числе в подъездах.

Следствие полагает, что с 2020 по 2023 год Елагин, находясь по различным адресам, в том числе в подъездах, являясь совершеннолетним, совершал с двумя девочками, не достигшими 14 и 16 лет, с их согласия, без применения насилия половые сношения и иные действия сексуального характера, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске жертвами педофила стали 12 школьниц. Преступник оставался на свободе с 2012 года. На 42-летнего Константина Ризова правоохранители вышли только в прошлом году после обращения матери, заявившей о насилии в отношении ее дочери.

До этого сообщалось, что россиянка вместе с дочерью скрывается в Тегеране, опасаясь отца-иранца, который грозится выдать девочку замуж в девять лет. По словам женщины, супруг регулярно избивал ее, после чего раскаивался и убеждал сохранить семью. Галина терпела происходящее до тех пор, пока не стала замечать нездоровый интерес мужа к ребенку.