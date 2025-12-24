Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 15:21

Педофил переключился на школьниц после развода с женой

В Магнитогорске жертвами педофила стали 12 девочек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Магнитогорске жертвами педофила стали 12 школьниц, пишет Telegram-канал Baza. Преступник оставался на свободе с 2012 года. На 42-летнего Константина Ризова правоохранители вышли только в прошлом году после обращения матери, заявившей о насилии в отношении ее дочери.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина поддерживал интимную переписку с 13-летней школьницей. Силовики установили личность Константина по номеру телефона и задержали его. Мужчину проверили на возможную причастность к другим эпизодам, совершенным с 2012 по август 2019 года. Догадки правоохранителей подтвердились: потерпевшие девочки описывали одну и ту же машину, принадлежавшую подозреваемому.

Следователи установили еще 11 жертв, которым было от 7 до 13 лет. По версии правоохранителей, некоторых детей он подстерегал у школ и занимался онанизмом у них на глазах. Как пишет канал, нездоровый интерес к несовершеннолетним у Ризова появился после развода в 2012 году.

Ранее сообщалось, что россиянка вместе с дочерью скрывается в Тегеране, опасаясь отца-иранца, который грозится выдать девочку замуж в девять лет. По словам женщины, супруг регулярно избивал ее, после чего раскаивался и убеждал сохранить семью. Галина терпела происходящее до тех пор, пока не стала замечать нездоровый интерес мужа к ребенку.

насильники
маньяки
педофилы
Магнитогорск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сделал необычный подарок президенту Южной Кореи
Двери троллейбуса зажали голову ребенка
«Мы знаем правду»: депутат о тайном присутствии французов в Донбассе
Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса
Исполнителю теракта против генерала Кириллова запросили пожизненный срок
«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана
Собянин раскрыл объем дефицита трудовых ресурсов в Москве
Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»
Как выбрать идеальные полотенца: плотность, ворс, материалы
Собянин раскрыл, сколько москвичей заключают контракты на военную службу
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Волочкова призналась в алкоголизме? Зачем она пришла в рехаб-шоу
Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву
Грузовик въехал в трап в аэропорту Пулково
Мошенники выманили у курянина деньги и отправили его поджигать бензовоз
Собянин заявил о начале тестирования беспилотных технологий в метро Москвы
В Кремле не подтвердили контакты Путина и Трампа
Сталкеров наконец осадят? Что известно о законопроекте, охранный ордер
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.