Педофил переключился на школьниц после развода с женой

В Магнитогорске жертвами педофила стали 12 школьниц, пишет Telegram-канал Baza. Преступник оставался на свободе с 2012 года. На 42-летнего Константина Ризова правоохранители вышли только в прошлом году после обращения матери, заявившей о насилии в отношении ее дочери.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина поддерживал интимную переписку с 13-летней школьницей. Силовики установили личность Константина по номеру телефона и задержали его. Мужчину проверили на возможную причастность к другим эпизодам, совершенным с 2012 по август 2019 года. Догадки правоохранителей подтвердились: потерпевшие девочки описывали одну и ту же машину, принадлежавшую подозреваемому.

Следователи установили еще 11 жертв, которым было от 7 до 13 лет. По версии правоохранителей, некоторых детей он подстерегал у школ и занимался онанизмом у них на глазах. Как пишет канал, нездоровый интерес к несовершеннолетним у Ризова появился после развода в 2012 году.

