Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 10:27

Россиянке пришлось похитить дочь из-за угроз мужа выдать девочку замуж

В Иране россиянка прячет от мужа дочь, которую хотят отдать замуж в девять лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россиянка вместе с дочерью скрывается в Тегеране, опасаясь отца-иранца, который грозится выдать девочку замуж в девять лет, пишет Telegram-канал Baza. В России в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о педофилии.

Как пишет канал, петербурженка Галина Мобарханкасма уже почти два года вынуждена прятаться в Иране вместе с ребенком, спасаясь от его отца. Семь лет назад она познакомилась с иранцем Али в социальных сетях. Мужчина вскоре переехал в Россию, они оформили отношения, а через год у пары родилась дочь Даша.

По словам женщины, супруг регулярно избивал ее, после чего раскаивался и убеждал сохранить семью. Галина терпела происходящее до тех пор, пока не стала замечать нездоровый интерес мужа к ребенку. В итоге она обратилась с заявлением в СК и подала на развод.

Разъяренный Али избил Галину и, пока она проходила лечение в больнице, вывез шестилетнюю дочь в Иран. Женщина отправилась за ребенком, однако отец отказался ее отдавать и заявил, что с разрешения старейшин намерен выдать девочку замуж в девять лет.

Тогда петербурженка пошла на хитрость: она убедила мужа принять ее обратно, а потом сбежала. когда осталась наедине с ребенком. Сейчас Галина не может покинуть страну с ребенком из-за местных законов, согласно которым на выезд необходимо разрешение отца.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о необходимости создания реестра лиц, совершивших правонарушения, связанные с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Однако, по его словам, такая база должна быть инструментом для профессионалов, а не для самосуда.

Иран
педофилы
насильники
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гришино, Купянск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 декабря
На площадке кол-центра прямой линии с Путиным находится психолог
Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах
«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах
Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины
Российские бойцы освободили четыре села за неделю
Песков заявил о постоянной связи Путина с военными
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.