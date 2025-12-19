Россиянке пришлось похитить дочь из-за угроз мужа выдать девочку замуж В Иране россиянка прячет от мужа дочь, которую хотят отдать замуж в девять лет

Россиянка вместе с дочерью скрывается в Тегеране, опасаясь отца-иранца, который грозится выдать девочку замуж в девять лет, пишет Telegram-канал Baza. В России в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о педофилии.

Как пишет канал, петербурженка Галина Мобарханкасма уже почти два года вынуждена прятаться в Иране вместе с ребенком, спасаясь от его отца. Семь лет назад она познакомилась с иранцем Али в социальных сетях. Мужчина вскоре переехал в Россию, они оформили отношения, а через год у пары родилась дочь Даша.

По словам женщины, супруг регулярно избивал ее, после чего раскаивался и убеждал сохранить семью. Галина терпела происходящее до тех пор, пока не стала замечать нездоровый интерес мужа к ребенку. В итоге она обратилась с заявлением в СК и подала на развод.

Разъяренный Али избил Галину и, пока она проходила лечение в больнице, вывез шестилетнюю дочь в Иран. Женщина отправилась за ребенком, однако отец отказался ее отдавать и заявил, что с разрешения старейшин намерен выдать девочку замуж в девять лет.

Тогда петербурженка пошла на хитрость: она убедила мужа принять ее обратно, а потом сбежала. когда осталась наедине с ребенком. Сейчас Галина не может покинуть страну с ребенком из-за местных законов, согласно которым на выезд необходимо разрешение отца.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о необходимости создания реестра лиц, совершивших правонарушения, связанные с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Однако, по его словам, такая база должна быть инструментом для профессионалов, а не для самосуда.