11 января 2026 в 01:06

В США обсудили возможный удар по Ирану

WSJ: в США состоялись предварительные обсуждения возможного удара по Ирану

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели предварительные обсуждения возможности нанесения удара по Ирану «в случае необходимости», пишет газета The Wall Street Journal. Там уточнили, что переговоры находятся пока что на начальном этапе.

Собеседники издания подчеркнули, что это не означает неминуемую атаку на Иран, стране ничто не грозит. Курс действий США в отношении Исламской Республики пока не был согласован, военная техника и солдаты не были переброшены для подготовки к удару.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Иране выразил мнение, что Исламская Республика стремится к свободе. По его словам, США готовы с этим «помочь», но как именно, политик не рассказал.

В конце декабря 2025 года Трамп предостерег Иран от действий по возобновлению ядерной деятельности. Он заявил, что подобные шаги могут повлечь жесткие меры. Трамп отметил, что информация о возможном нарушении Тегераном договоренностей пока не подтверждена, однако последствия для Ирана могут оказаться серьезными.

США
Иран
удары
переговоры
