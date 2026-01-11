СК не смог выйти на связь с сыном и экс-женой Усольцева СК не допросил сына и бывшую жену пропавшего под Красноярском Усольцева

Сотрудники СК не смогли допросить одну из бывших жен и сына-подростка Сергея Усольцева, пропавшего с семьей в Красноярском крае, сообщила следователь Яна Сырымбетова. По ее словам, которые приводит ТАСС, потерпевшими по делу проходят сын Ирины Усольцевой от первого брака и две дочери Сергея от первого брака.

У Сергея Усольцева был еще второй брак, в котором родился сын. Они находятся за границей, точное местонахождение неизвестно, также нет их контактов, в связи с чем допросить их не представилось возможным, — отметила она.

Тем временем охотовед и таежник Дмитрий Беленюк рассказал, что в день исчезновения семьи Усольцевых были замечены два вертолета. По его словам, одним из них был легкий вертолет марки Robinson с посадочными полозьями.

Ранее психолог Мария Терешкова заявила, что в одном из постов в социальных сетях пропавшей в тайге Красноярского края вместе с мужем и дочерью Ирины Усольцевой, возможно, находится подсказка о месте исчезновения семьи. По ее мнению, выбранные женщиной изображения могли отражать события или планы, которые она особенно ждала.