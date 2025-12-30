«Его реально видели»: всплыли неожиданные детали исчезновения Усольцевых

В тайге Красноярского края в день исчезновения семьи Усольцевых были замечены два вертолета, заявил местный охотовед и таежник, преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк в беседе с NGS24.RU. По его словам, одним из них был легкий вертолет марки Robinson с посадочными полозьями.

В день выхода семьи Усольцевых на маршрут в том районе было два вертолета. Это достоверно мне сообщили источники, которые работают в системе аэронавигации. Один из бортов был Robinson с посадочными полозьями, и его реально видели, — рассказал Беленюк.

Охотовед отметил, что один из вертолетов был замечен в непосредственной близости от того места, где был припаркован автомобиль Усольцевых. Борт, добавил он, приземлился на дороге между двумя деревнями, примерно в пяти километрах от машины пропавшей семьи. Как объяснил охотовед, для посадки в тех местах не требуется специальная вертолетная площадка.

Ранее глава поискового движения «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщал, что поиски пропавшей в середине октября семьи Усольцевых будут возобновлены с наступлением весны. По его словам, основное внимание добровольцы планируют уделить необследованному участку на горе Буратинка.