26 декабря 2025 в 03:54

Названо место возобновления поисков пропавшей семьи Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых возобновят весной на горе Буратинка в Красноярском крае

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press
Поиски пропавшей в середине октября семьи Усольцевых будут возобновлены с наступлением весны, заявил РИА Новости глава «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. По его словам, основное внимание добровольцы планируют уделить необследованному участку на горе Буратинка.

У нас есть незакрытая часть на горе непосредственно, курумник площадью 1,6 на 2,5 километра, который необходимо закрывать без снега уже точно совершенно. И это наша основная задача, — сказано в сообщении.

Он добавил, что после таяния снежного покрова спасатели также намерены повторно проверить лесную местность у подножия горы. Руководитель поискового отряда пообещал сделать все возможное, чтобы завершить эту операцию.

Ранее психолог Мария Терешкова заявила: в одном из постов в социальных сетях пропавшей в тайге Красноярского края вместе с мужем и дочерью Ирины Усольцевой, возможно, находится подсказка о месте исчезновения семьи. По ее мнению, выбранные женщиной изображения могли отражать события или планы, которые она особенно ждала.

До этого писатель Евгений Буянов допустил, что пропавшая семья Усольцевых могла заблудиться в тайге, запаниковать и принять неверные решения. По его мнению, попадание в экстремальные условия и переохлаждение могли привести к фатальным последствиям. Эксперт советовал в такой ситуации двигаться по линейным ориентирам, например вдоль речного потока.

