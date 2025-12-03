Названа фатальная ошибка пропавшей семьи Усольцевых

Исчезнувшая семья Усольцевых могла заблудиться в тайге Красноярского края и запаниковать, заявил aif.ru автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов. По его словам, эта ошибка могла привести к фатальным последствиям. Исследователь допустил, что с семьей произошел несчастный случай.

В условиях, в которых они оказались, важно быть собранным и постараться выйти на какой-то линейный ориентир и двигаться по нему, например, двигаться по потоку речки. Потому что потоки ведут к большой реке, где обычно живут люди, — поделился Буянов.

Автор книги добавил, что Усольцевы могли заблудиться и промокнуть. В переохлажденном состоянии люди начинают в том числе делать психологически неверные поступки, заключил эксперт.

Ранее заслуженный спасатель России Геннадий Кабанов заявил, что семья Усольцевых может находиться выше объявленной зоны поиска. Он отметил, что в гольцевой зоне расположены останцы, где выжить удается даже неподготовленным туристам. По его мнению, пропавшая семья находится в том районе, где их еще не искали.