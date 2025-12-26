Военнослужащие ВСУ не стали сниматься в пропагандистском ролике на католическое Рождество, поскольку считают себя православными, заявил в беседе с РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинским подразделениям по воспитательной части было отдано распоряжение подготовить отчет по проведению празднования сочельника, который должен был показать «высокий духовный настрой» бойцов и положительное отношение к нововведенной дате.

На практике украинские замполиты столкнулись с рядом трудностей, связанных с нежеланием православных участвовать в «шабаше» руководства. <...> Большинство украинских военнослужащих продолжают считать перенос христианского праздника богохульством, — отметил военэксперт.

Марочко напомнил, что на Украине Рождество официально отмечают 25 декабря вместе с Западом по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон президент Украины Владимир Зеленский подписал в июле 2023 года. В то же время кабинет министров Украины согласовал указ Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выразил мнение, что украинцам не следует отмечать Рождество 25 декабря. По его словам, власти в Киеве предпринимают попытку грубо разорвать духовную связь миллионов православных христиан с их верой и вековыми традициями, что является плевком в душу верующих.