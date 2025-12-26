Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 08:46

«Богохульство»: ВСУ массово отказались отмечать католическое Рождество

Марочко: ВСУ не стали сниматься в ролике на католическое Рождество

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие ВСУ не стали сниматься в пропагандистском ролике на католическое Рождество, поскольку считают себя православными, заявил в беседе с РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинским подразделениям по воспитательной части было отдано распоряжение подготовить отчет по проведению празднования сочельника, который должен был показать «высокий духовный настрой» бойцов и положительное отношение к нововведенной дате.

На практике украинские замполиты столкнулись с рядом трудностей, связанных с нежеланием православных участвовать в «шабаше» руководства. <...> Большинство украинских военнослужащих продолжают считать перенос христианского праздника богохульством, — отметил военэксперт.

Марочко напомнил, что на Украине Рождество официально отмечают 25 декабря вместе с Западом по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон президент Украины Владимир Зеленский подписал в июле 2023 года. В то же время кабинет министров Украины согласовал указ Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выразил мнение, что украинцам не следует отмечать Рождество 25 декабря. По его словам, власти в Киеве предпринимают попытку грубо разорвать духовную связь миллионов православных христиан с их верой и вековыми традициями, что является плевком в душу верующих.

ВСУ
Украина
Рождество
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сбер» изменит правила обслуживания счетов с 1 января
Обманутая мошенниками россиянка готовила теракт против офицера Минобороны
Приговор по делу Долиной обжалуют в суде
США призвали Камбоджу и Таиланд остановить конфликт
Ребенок чуть не отравился популярным напитком с подозрительным запахом
КНДР планирует производить больше боеприпасов
Украинские мошенники помогли российским полицейским поймать наркоторговца
Полиция ликвидировала нелегальную типографию с доходом в 2,6 млрд рублей
Две предпринимательницы услышали приговор после хищения полмиллиарда рублей
Британия запросит у ФБР данные о секс-преступлениях бывшего принца Эндрю
Стало известно о стягивании ВСУ к ключевым городам Донбасса
Упавшая с торгового центра вывеска разбила голову петербурженке
Двухлетний ребенок стал жертвой пожара в квартире в Иркутской области
В Забайкалье накрыли майнинговую ферму, нанесшую ущерб на 5 млн рублей
Оказавшийся на борту самолета педиатр спасла жизнь девушки прямо в небе
В России могут расширить механизм параллельного импорта
Врач объяснила, сколько красной икры можно съесть в день
Почти 19 лет бегства вьетнамца от Интерпола закончилось в Иркутске
Байдена «выдавили» из семейного фото к Рождеству
Спасатели вытащили голову и бюстгальтер из желудка крокодила
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.