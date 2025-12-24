Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 17:15

В СК раскрыли детали дела о погибшем от голода младенце в Норильске

СК: мать погибшего от голода младенца в Норильске почти не появлялась дома

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мать из Норильска, у которой пятимесячный ребенок умер от голода, с ноября практически не находилась дома, сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Подробности следствию в ходе допроса рассказала 15-летняя дочь фигурантки.

С ноября 2025 года девушка осуществляла уход за детьми самостоятельно, мать практически не появлялась дома, — отметили в ведомстве.

Трагедия произошла в доме на улице Бегичева: 31-летняя женщина ушла в гости к знакомому, заперев в квартире четверых детей без еды. В результате трехдневного голодания пятимесячный мальчик скончался, а две его сестры были госпитализированы в состоянии крайнего истощения. Старшая дочь позвонила матери, которая решила вызвать скорую, когда младенец уже не дышал. На время следствия 15-летнюю девочку поместили в социальный приют.

Фигурантка уже признала вину в ходе допроса и сейчас находится под стражей. Ей предъявлено обвинение. Уголовное дело возбудили по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Максимальное наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.

младенцы
дети
погибшие
Норильск
Красноярский край
