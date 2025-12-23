Сестры умершего от голода младенца находятся в тяжелом состоянии Брошенные матерью дети из Норильска находятся в тяжелом состоянии в больнице

Состояние двух девочек из квартиры в Норильске, где от голода скончался пятимесячный младенец, оценивается врачами как тяжелое, рассказали ТАСС в региональном Минздраве. Годовалая и двухлетняя девочки находятся под постоянным наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь.

Трагедия произошла в доме по улице Бегичева: 31-летняя женщина ушла в гости к знакомому, заперев в квартире четверых детей без еды. В результате трехдневного голодания пятимесячный мальчик скончался, а две его младшие сестры были госпитализированы в состоянии крайнего истощения. Старшую 15-летнюю дочь на время следствия поместили в социальный приют. Следователи, осматривавшие место происшествия, подчеркнули, что в холодильнике полностью отсутствовали какие-либо продукты питания.

Мать детей уже признала свою вину в ходе допроса и сейчас находится под стражей. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью, за что закон предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Прокуратура также выяснила, что медики уже обращали внимание на неблагополучную семью. Врач-терапевт, которая наблюдала детей еще летом, отметила странности в поведении матери, но не стала сообщать о ней в органы опеки.