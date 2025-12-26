Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 08:14

Украинские военные стали чаще бить по России оружием НАТО

Военэксперт Марочко: ВСУ увеличили число ударов ракетами НАТО по России

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще бить по территории России дальнобойными ракетами и артиллерией калибром 155 миллиметров образца НАТО, обратил внимание военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет в том числе о противотанковых минах AT2 и ракетах Storm Shadow и ATACMS.

Исходя из анализа применения украинскими боевиками различных видов вооружения и военной техники и боеприпасов, за последнее время отмечается увеличение использования 155-мм артиллерийских боеприпасов, немецких противотанковых мин AT2, ракет Storm Shadow и ATACMS, — сказал Марочко.

По мнению эксперта, наращивание числа ударов натовским оружием по России обусловлено ростом поставок таких боеприпасов из стран-участниц Альянса. Кроме того, как отметил Марочко, противник накопил «определенные запасы».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО необоснованно усиливает военную активность вблизи границ Калининградской области. Дипломат назвала бредом высказывания о возможности блокирования региона Альянсом.

