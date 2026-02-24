Зимняя Олимпиада — 2026
Военкор назвал шаг, который подорвет боеспособность ВСУ

Военкор Гавриш: насильственный набор солдат лишь подорвет боеспособность ВСУ

Продолжение насильственного набора не принесет пользы Вооруженным силам Украины, такое мнение высказал военный корреспондент Алексей Гавриш. По его словам, которые приводит информационная служба «Вести», такое решение лишь подорвет боеспособность армии противника.

Сейчас, наверное, процентов 70 уже это те бедолаги, которых поймали на улице и насильно отправили на фронт. В случае продолжения такой же политики, если даже они наберут определенное количество людей на улицах, то боеспособность армии скорее это просто подорвет украинской, — предположил Гавриш.

Он прокомментировал информацию, что ВСУ требуются еще 250 тыс. военнослужащих для продолжения боевых действий. Гавриш констатировал, что Украина не имеет средств для обучения, вооружения и содержания такого числа новобранцев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал намерения Парижа и Лондона обеспечить Киев ядерным оружием. Он напомнил, что Россия может ударить по поставщикам данного вооружения Украине.

