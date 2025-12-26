Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 09:05

Врач раскрыла, влияет ли курение на результаты анализа крови на сахар

Терапевт Тен: курение полностью искажает результаты анализа крови на сахар

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Курение оказывает влияние на показатели уровня глюкозы в крови при проведении анализа, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Кроме того, по ее словам, никотин увеличивает вероятность развития сахарного диабета.

Курение перед сдачей анализа крови на сахар искажает результат, завышая его. Никотин — мощный стимулятор. Он вызывает выброс гормонов стресса, катехоламинов и кортизола, которые действуют противоположно инсулину. Они заставляют печень активно высвобождать запасы глюкозы в кровь, снижают чувствительность тканей к инсулину и временно блокируют секрецию инсулина поджелудочной железой. В итоге через 10–30 минут после выкуривания сигареты уровень глюкозы в крови может значительно повыситься на 1,0–1,5 ммоль/л и более, что не отражает истинного фонового уровня, — поделилась Тен.

Она подчеркнула, что перед сдачей анализа на глюкозу категорически нельзя курить хотя бы 12 часов. По словам врача, утреннее курение перед визитом в лабораторию полностью нарушает условие «натощак». Терапевт предупредила, что ложное завышение результатов может привести к подозрению на преддиабет или диабет у здорового человека.

Для курильщиков с диабетом этот эффект — одна из причин сложностей в контроле уровня сахара и повышенных рисков осложнений. Если анализ показал высокий сахар и вы курили перед сдачей, это серьезный повод пересдать анализ строго натощак и без курения. Более того, хроническое курение является доказанным фактором риска развития инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. Отказ от курения — ключевой шаг для нормализации углеводного обмена, — резюмировала Тен.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин заявил, что у курильщиков на лице появляются морщины, пятна и отеки. По его словам, сигареты разрушают молекулы эластина и коллагена.

курение
здоровье
болезни
врачи
