В МИД Ирана сделали важное заявление о здоровье нового лидера

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в добром здравии и полностью контролирует ситуацию в стране, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью изданию Al Araby Al Jadeed. Глава дипломатии подчеркнул, что обстановка в республике стабильна, а расколы в госинститутах и армии отсутствуют.

Лидер революции находится в добром здравии и в полной мере управляет ситуацией, — говорится в сообщении.

Ранее американские журналисты сообщили, что новый верховный лидер Ирана пострадал в первый день атак США и Израиля. По их словам, у политика диагностировали перелом стопы, а также зафиксировали порезы на лице и гематому под левым глазом.

Кроме того, Хаменеи в своем первом обращении заявил, что республика не откажется от мести за кровь мучеников и удары будут наноситься по всем военным базам Соединенных Штатов в регионе. Он также призвал к единству и подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться заблокированным.

Также член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав считает, что Хаменеи «зацементирует» политическую систему государства. По его словам, новый руководитель долгое время выстраивал теневые связи с КСИР и опирался на поддержку радикальных элит.