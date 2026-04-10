Верховный лидер Ирана может еще раз обратиться к нации Моджтаба Хаменеи может скоро выступить с обращением к народу Ирана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, как ожидается, в ближайшее время выступит с прямым обращением к иранскому народу, сообщил ТАСС представитель верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи. Конкретная дата возможного выступления, а также тема, которую он намерен затронуть в своей речи, пока не раскрываются.

Мы надеемся, что очень скоро он выступит и обратится непосредственно к людям, — заявил дипломат.

Ранее Хаменеи выступил с обращением к странам Персидского залива, призвав южных соседей «занять правильную сторону» и не доверять обещаниям внешних сил. Глава государства подчеркнул, что Исламская Республика не оставит без ответа действия США и Израиля, напавших на страну, и будет твердо настаивать на выплате репараций за причиненный ущерб.

До этого президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес Тегерана в связи с появившимися сообщениями о взимании платы за проход танкеров через Ормузский пролив. Американский лидер потребовал немедленно прекратить эту практику. В Вашингтоне пока не уточнили, какие именно санкционные или иные меры могут последовать, в случае если Тегеран проигнорирует предупреждение.