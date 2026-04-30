День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 21:27

«Я его замучила»: певица Марго раскрыла подробности отдыха с Киркоровым

«Я его замучила»: певица Марго раскрыла подробности отдыха с Киркоровым

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Марго рассказала в интервью NEWS.ru, как отдыхала вместе с артистом Филиппом Киркоровым и «замучила» его, тем, что постоянно снимала видео. По ее словам, исполнитель сначала возмущался, а потом сам начал требовать продолжений съемки.

Однажды мы поехали в отпуск с Филиппом. Я его замучила, потому что постоянно хотела снимать видео. Было такое чувство, что мы только работали [позируя в кадре]. Киркоров возмущался, а потом вдруг сам пришел и сказал: «Давай снова работать с видео!», — поделилась артистка.

Она добавила, что восхищается трудолюбием народного артиста России, который даже на отдыхе не позволяет себе расслабиться. Кроме того, певица благодарна Филиппу за наставничество и его готовность всегда прийти на помощь, подчеркнула собеседница.

Филипп — невероятный, великодушный, он всегда остается современным. У него очень хорошее чувство юмора и самоирония, а эти качества говорят об исключительном уме. Им можно только восхищаться! — заключила собеседница NEWS.ru.

Ранее стало известно, что Киркоров продал московскую квартиру на Земляном Валу, в которой жил с Пугачевой. Новые хозяева планируют разделить пятикомнатное жилье на несколько отдельных объектов.

Также народный артист РФ признался, что свадьба с Пугачевой в 1994 году стала для него полной неожиданностью, из-за чего он пытался избежать церемонии. По словам певца, он придумал отговорку про отсутствие паспорта.

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров
певицы
светская жизнь
Наталия Петренко
Н. Петренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совбезе оценили влияние беспилотников на ход боевых действий
«Назначены экспертизы»: в СК сообщили о шокирующей находке в ДНР
Ракету-носитель «Союз-5» запустили на Байконуре
Глава ФИФА объявил, что Иран сыграет на чемпионате мира 2026 года
«Я его замучила»: певица Марго раскрыла подробности отдыха с Киркоровым
В Госдуме разоблачили обман Зеленского с обязательной ротацией ВСУ
Медведев заявил, что в будущем «рой дронов» перестанет быть проблемой
В Минобороны РФ сообщили о перехвате БПЛА над пятью регионами страны
Замначальника УМВД по городу Химки оказалась под арестом
Стало известно, предусматривает ли бюджет США на 2027 год помощь Украине
«Было унижение»: психолог раскрыл, как брак с Пугачевой влиял на Киркорова
Медведев предсказал будущее специалистов по дронам
«Его любимый»: певица Марго поделилась, что подарила Киркорову на 59-летие
Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ Украину и Иран
Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков
«Яйца, как у нее»: Сикорский восхитился мужественностью Каллас
«Радио Судного дня» вышло в эфир после пяти дней молчания
Появились первые кадры сильного пожара в Подмосковье
В Перми после налета ВСУ изменили программу праздничных мероприятий
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.