Киркоров избавился от пятикомнатной квартиры, где жил с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров продал московскую квартиру на Земляном Валу, в которой ранее жил вместе с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, пишет «Газета.Ru». Как выяснило издание, пятикомнатное жилье планируют разделить на несколько отдельных объектов.

Сделка была оформлена еще в феврале через агентство недвижимости, специализирующееся на флиппинге. В компании отметили, что приобрели объект, зная о его особенностях: фактически это четыре объединенные квартиры общей площадью около 260 квадратных метров. Новые владельцы намерены разделить объект на четыре квартиры: демонтировать лестницу, восстановить перекрытия и оформить отдельные планировки.

Мы зашли сразу пулом и купили, заключив четыре договора купли-продажи, — сообщили изданию.

