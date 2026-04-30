30 апреля 2026 в 20:57

Медведев предсказал будущее специалистов по дронам

Медведев: специалисты в сфере БПЛА станут в будущем основой военной элиты

Дмитрий Медведев во время осмотра учебного центра Ленинградского военного округа Дмитрий Медведев во время осмотра учебного центра Ленинградского военного округа Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Специалисты в сфере БПЛА станут в будущем основой военной элиты, сказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в МАКСе. Политик также отметил, что все, кто трудится в области дронов, делают важную работу.

Берегите себя, пожалуйста, потому что это действительно важно и для вас лично, для ваших близких, и для нашей страны, поскольку — скажу красивую вещь, но правильную, мне кажется, — все равно те, кто сейчас занимается беспилотниками, — это будущий костяк военной элиты. А военная элита нашей стране нужна, — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что создание отрасли беспилотников в России после начала СВО проходило сначала «на коленке» за счет энтузиастов. По его словам, сперва никто не питал больших надежд и не имел нужных компетенций, но все кардинально изменилось с 2022 года. Медведев отметил, что Россия стала передовой страной в этой сфере. До этого сообщалось, что ВС России планируют подготовить более 70 тыс. специалистов для управления беспилотными системами.

