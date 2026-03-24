Генштаб ВС России подготовит свыше 70 тыс. специалистов беспилотных систем

Российские войска планируют подготовить более 70 тыс. новых специалистов, заявил замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Концевой на совещании в Совете Федерации. Он отметил, что подготовка кадров, в частности, ведется в интересах войск беспилотных систем, передает ТАСС.

На данный момент у нас очень большое количество специалистов [по управлению беспилотными системами], мы и в этом году планируем более 70 тыс. подготовить в интересах наших войск беспилотных систем, — сказал он.

