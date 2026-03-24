24 марта 2026 в 13:31

Генштаб ВС России подготовит свыше 70 тыс. специалистов беспилотных систем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российские войска планируют подготовить более 70 тыс. новых специалистов, заявил замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Концевой на совещании в Совете Федерации. Он отметил, что подготовка кадров, в частности, ведется в интересах войск беспилотных систем, передает ТАСС.

На данный момент у нас очень большое количество специалистов [по управлению беспилотными системами], мы и в этом году планируем более 70 тыс. подготовить в интересах наших войск беспилотных систем, — сказал он.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал, что возникающая периодически пауза в ударах российских войск по военным объектам в центральных районах Украины связана с тщательной перепроверкой целей и выбором наиболее эффективных средств поражения. Он подчеркнул, что такое затишье не означает прекращения боевой работы, а является частью планомерной подготовки к нанесению точечных атак.

До этого командир отряда «Ветераны» ВС РФ Александр Тютерев с позывным Морпех заявил NEWS.ru, что у русского человека в экстремальных условиях отключается режим самосохранения. Именно это свойство вместе со смелостью и силой духа, по его мнению, всегда помогает русским людям побеждать врага.

Россия
ВС РФ
БПЛА
операторы
Генштаб ВС РФ
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

