Герой России рассказал об особом качестве русских людей на СВО Герой РФ Тютерев: в сложных условиях у русских отключается режим самосохранения

У русского человека в экстремальных условиях «отключается режим самосохранения», выразил мнение в интервью NEWS.ru командир отряда «Ветераны» ВС РФ Александр Тютерев с позывным Морпех. Именно это свойство вместе со смелостью и силой духа, по его мнению, всегда помогает русским людям побеждать врага.

У русского человека есть одно очень интересное свойство: в экстремальной ситуации вырубается инстинкт страха… Русский мужик прет вперед, и плевать хотел на опасности. Это качество очень заметно на СВО, в экстремальных условиях реально нет инстинкта самосохранения, — отметил Герой России.

При этом даже под пулями в шаге от смерти, по мнению Морпеха, русский человек продолжает радоваться жизни. Такие свойства характера, предположил собеседник, вызывает злость и недоумение у противников РФ, которые многие века пытаются «Россию и русских уничтожить».

Из-за этого, наверное, западный мир и старается уничтожить Россию и русский народ. Непонятные мы для них. Да и невозможно это объяснить с точки зрения здравого смысла — в человека стреляют, а он идет вперед и жизни радуется. Ну вот такие мы, русские, — резюмировал собеседник.

Он также выразил убежденность, в СВО Россия «однозначно победит».

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов принес соболезнования родным и близким погибших при ударе по больнице в ДНР. Он назвал произошедшее террористическим актом.

Таким образом, по мнению Алаудинова, ВСУ мстят России за то, что не могут удерживать линию фронта. По его словам, атаки на гражданскую инфраструктуру направлены на то, чтобы вызвать возмущение среди россиян.