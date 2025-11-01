Школьница спасла двух детей при пожаре и была награждена за героизм

В Новосибирской области девятилетнюю девочку наградили медалью «За проявленное мужество», сообщил Telegram-канал Mash Siberia. Маленькая Рита Мучаева проявила героизм, спасая двух своих младших братьев во время пожара в их доме.

Возгорание произошло в доме в селе Кульча, когда мать детей находилась на работе. Рита почувствовала запах дыма, вынесла на улицу своего трехлетнего брата, а семилетнего вывела за руку. После этого она обратилась за помощью к соседям, где и дожидалась приезда спасателей МЧС. За свой отважный поступок и проявленное мужество школьницу наградили медалью.

