Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 12:06

Школьница спасла двух детей при пожаре и была награждена за героизм

Девятилетнюю девочку наградили за спасение братьев при пожаре под Новосибирском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области девятилетнюю девочку наградили медалью «За проявленное мужество», сообщил Telegram-канал Mash Siberia. Маленькая Рита Мучаева проявила героизм, спасая двух своих младших братьев во время пожара в их доме.

Возгорание произошло в доме в селе Кульча, когда мать детей находилась на работе. Рита почувствовала запах дыма, вынесла на улицу своего трехлетнего брата, а семилетнего вывела за руку. После этого она обратилась за помощью к соседям, где и дожидалась приезда спасателей МЧС. За свой отважный поступок и проявленное мужество школьницу наградили медалью.

Ранее глава Министерства обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» бойцам, отличившимся в ходе специальной военной операции. Министр поздравил их с высокими наградами и поблагодарил их за образцовое выполнение поставленных задач.

До этого стало известно, что в Курской области появится памятник подполковнику Сергею Чебневу, который 12 дней удерживал оборону под Суджей. Военный с позывным Отмель погиб 18 августа 2024 года, получив тяжелое ранение. Его тело обнаружили в Малой Локне.

пожары
школьницы
Новосибирская область
дети
героизм
медали
награждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоматолог предупредила об опасности фальш-брекетов
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на какой шаг может вынудить РФ передача Tomahawk Украине
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова
Оппозиция Тайваня обвинила НАТО в украинском конфликте
Платные парковки Ростова-на-Дону: где, как и сколько платить за машино-место
В жилом доме в Ростове-на-Дону прогремел взрыв
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.