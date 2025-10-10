Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 18:02

В Курской области увековечат память державшего оборону под Суджей военного

Хинштейн: державшему оборону под Суджей подполковнику Чебневу поставят памятник

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Курской области появится памятник подполковнику Сергею Чебневу, который 12 дней удерживал оборону под Суджей от Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Военный с позывным Отмель погиб 18 августа 2024 года, получив тяжелое ранение. Его тело обнаружили в Малой Локне.

Хинштейн отметил, что Чебнев совершил подвиг ради безопасности Курской атомной электростанции. Он подчеркнул, что на протяжении 12 дней подполковник успешно защищал населенный пункт, имеющий стратегическое значение.

В частности, 18 августа Чебнев возглавил контратаку против украинского десанта, который пытался закрепиться в тылу российских войск. Его действия помогли сдержать наступление ВСУ.

Памятник Чебневу установят на набережной Курчатова. В настоящее время идет процесс изготовления постамента.

Ранее власти Вологодской области сообщили, что местная администрация рассматривает возможность установки памятника Иосифу Сталину и Ивану Бардину в Череповце. Губернатор региона Георгий Филимонов уточнил, что проект реализуется в рамках сохранения исторической памяти.

Курская область
Александр Хинштейн
памятники
СВО
