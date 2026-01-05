В Росархиве рассказали об уникальном древнейшем документе Росархив: Саввина книга стала древнейшим документом в коллекции ведомства

Древнейшим в коллекции Росархива документом стала Саввина книга, сообщил глава ведомства Андрей Артизов в беседе с РИА Новости. Речь идет о древней рукописи, памятнике старославянского языка XI века.

Эта рукописная книга — один из первых кириллических документов, написанных славянским шрифтом по заказу новгородского посадника. Книга была в разных руках. Из монастырей, печатного двора поступила в архивы, теперь хранится в Российском государственном архиве древних актов, — пояснил Артизов.

Он отметил, что сохранившееся Остромирово Евангелие, которое считается древнейшим памятников письменности и хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, старше Саввиной книги всего на несколько лет. По словам главы Росархива, обе рукописи создали по заказу одного приказчика.

