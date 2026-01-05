Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 14:01

В Росархиве рассказали об уникальном древнейшем документе

Росархив: Саввина книга стала древнейшим документом в коллекции ведомства

Андрей Артизов Андрей Артизов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва‭»
Читайте нас в Дзен

Древнейшим в коллекции Росархива документом стала Саввина книга, сообщил глава ведомства Андрей Артизов в беседе с РИА Новости. Речь идет о древней рукописи, памятнике старославянского языка XI века.

Эта рукописная книга — один из первых кириллических документов, написанных славянским шрифтом по заказу новгородского посадника. Книга была в разных руках. Из монастырей, печатного двора поступила в архивы, теперь хранится в Российском государственном архиве древних актов, — пояснил Артизов.

Он отметил, что сохранившееся Остромирово Евангелие, которое считается древнейшим памятников письменности и хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, старше Саввиной книги всего на несколько лет. По словам главы Росархива, обе рукописи создали по заказу одного приказчика.

Ранее исследователи Музея викингов в Роскилле обнаружили и подняли крупнейший из известных средневековых винтовых кораблей, затонувший около 600 лет назад. Судно находилось у берегов Дании на глубине 13 метров в проливе Эресунн и, по оценке ученых, могло перевозить до 300 тонн груза.

Росархив
рукописи
памятники
документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль выступил против передачи F-35 Турции
Теракт СБУ? Поезд сошел с рельсов в Амурской области: что известно, жертвы
Болгарский сухогруз сел на мель неподалеку от Тамани
Суд в Париже вынес приговор авторам слухов о Брижит Макрон
Россиянин попал в жуткую аварию на Бали в канун Нового года
Долина отказалась съезжать с квартиры? Что опять не так, выселят ли ее
«Агентура знала все»: ветеран «Альфы» обвинил близких Мадуро в измене
На Западе раскрыли, во сколько обойдется нефтяная реконструкция Венесуэлы
По сирийскому сценарию: Хаменеи сбежит в Москву из-за беспорядков в Иране?
«Это мой брат, и его арестовали»: у кого из звезд родные — преступники?
Более 20 россиян пострадали в авариях в Таиланде с начала нового года
Уголовное дело завели после крушения грузового состава в Амурской области
Московский зоопарк запустил акцию по сбору нераспроданных елей
«Тема не выигрышная»: политолог о последствиях атаки на Венесуэлу
ЦРУ заподозрили в причастности к атаке на резиденцию Путина
В Росархиве рассказали об уникальном древнейшем документе
В Британии объяснили, почему сменщицу Мадуро назвали тигрицей
Проблемы домашних родов могут изменить регистрацию детей
Судно с углем для жителей Чукотки попало в ледовый плен
Пожар под Липецком, мощные атаки на Белгород: как ВСУ атакуют РФ 5 января
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.