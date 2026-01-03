Крупнейший средневековый корабль обнаружили у берегов Дании

У берегов Дании, недалеко от Копенгагена, исследователи Музея викингов в Роскилле обнаружили и подняли крупнейший из известных средневековых винтовых кораблей, затонувший около 600 лет назад. Судно находилось на глубине 13 метров в проливе Эресунн и, по оценке ученых, могло перевозить до 300 тонн груза, передает пресс-служба музея.

Корабль получил название Svælget 2 и оказался хорошо сохранившимся от киля до палубы, что редко встречается для судов XV века. Археологи также нашли корпус, элементы надстроек и остатки укрытий для экипажа, предметы повседневного быта моряков, включая посуду, расческу и обувь.

Для изучения Svælget 2 ученые провели 289 погружений за более чем два с половиной года. Судно длиной около 28 метров было построено из досок, привезенных из Польши, с каркасом из голландской древесины, что указывает на развитые торговые связи Средневековья. Обломки корабля законсервируют в Национальном музее, а в Роскилле уже открылась выставка, посвященная находке.

Ранее в Великобритании обнаружили следы древнейшего в мире костра возрастом около 400 тыс. лет. Находка, сделанная в Суффолке, отодвинула известную историю использования огня человеком на сотни тысяч лет, а вероятными «авторами» ученые назвали ранних неандертальцев.