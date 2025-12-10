Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 22:40

Находка британских археологов переписала историю использования огня

Антропологи нашли в графстве Суффолк остатки костра возрастом в 400 тыс. лет

Археологи на раскопках Археологи на раскопках Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Великобритании обнаружены следы древнейшего в мире костра, возраст которого оценивается в 400 тыс. лет, сообщила пресс-служба Национального исторического музея. Это открытие отодвигает известную историю использования огня человеком на сотни тысяч лет назад.

Находка была сделана в глиняном карьере у деревни Барнэм в Суффолке. Ученые нашли расколотые пламенем кремневые рубила и фрагменты пирита — минерала для высекания искр. Ранее древнейшим считался костер из Франции возрастом лишь 50 тыс. лет. В ледниковую эпоху эта местность находилась недалеко от кромки ледника, чья активность сформировала уникальный ландшафт.

Люди, которые разожгли первый в истории Британии огонь, скорее всего, были ранними неандертальцами, на что указывают особенности морфологии окаменелостей <…> из останков местных неандертальцев коллегам даже удалось выделить древнюю ДНК, — пояснил профессор Крис Стингер.

До этого археологи впервые подняли артефакты с затонувшего в 1708 году галеона «Сан-Хосе». Корабль, перевозивший 200 тонн драгоценных металлов, затонул во время нападения британского флота. Судно нашли в 2015 году на глубине примерно 600 метров у берегов Колумбии, хотя заявить о правах на артефакты пытались несколько стран. Теперь сокровища принадлежат Колумбии.

археология
находки
Великобритания
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кадры доставки главной новогодней елки России в Кремль появились в Сети
Как вас обманывают с ОСАГО: составлен список самых опасных уловок аферистов
В Боливии задержали экс-главу государства
Лифт с двумя подростками сорвался в шахту и пробил трубу с кипятком
Судьи выбрали самую смешную фотографию дикой природы 2025 года
Находка британских археологов переписала историю использования огня
Студентам МГУ запретили приходить в вуз по одной причине
Марочко отреагировал на публикацию о первом погибшем на СВО британце
Жених для бессмертия и секса: зачем Шер и Мадонне такие молодые мужчины
Сбитый дрон ВСУ повредил дома в Воронеже
Туристка упала из окна отеля на популярном курорте и не выжила
На Западе отвергли инициативы России по безопасности
«Лечения нет»: Мясников раскрыл, для кого опасен гонконгский грипп
Посла Украины вызвали в МИД Израиля после критики поведения Нетаньяху
Суд Франции наложил арест на все имущество Google в стране
В Израиле опровергли информацию о якобы покушении на Миндича
В Пермском крае появились необычные «ледяные цветы»
Тело человека нашли при тушении пожара на рынке в Петербурге
На Западе объяснили, при каких условиях Украина откажется от территорий
Захарова ответила Каллас на слова о тождественности ЕС и свободы
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.