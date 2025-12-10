Находка британских археологов переписала историю использования огня

В Великобритании обнаружены следы древнейшего в мире костра, возраст которого оценивается в 400 тыс. лет, сообщила пресс-служба Национального исторического музея. Это открытие отодвигает известную историю использования огня человеком на сотни тысяч лет назад.

Находка была сделана в глиняном карьере у деревни Барнэм в Суффолке. Ученые нашли расколотые пламенем кремневые рубила и фрагменты пирита — минерала для высекания искр. Ранее древнейшим считался костер из Франции возрастом лишь 50 тыс. лет. В ледниковую эпоху эта местность находилась недалеко от кромки ледника, чья активность сформировала уникальный ландшафт.

Люди, которые разожгли первый в истории Британии огонь, скорее всего, были ранними неандертальцами, на что указывают особенности морфологии окаменелостей <…> из останков местных неандертальцев коллегам даже удалось выделить древнюю ДНК, — пояснил профессор Крис Стингер.

До этого археологи впервые подняли артефакты с затонувшего в 1708 году галеона «Сан-Хосе». Корабль, перевозивший 200 тонн драгоценных металлов, затонул во время нападения британского флота. Судно нашли в 2015 году на глубине примерно 600 метров у берегов Колумбии, хотя заявить о правах на артефакты пытались несколько стран. Теперь сокровища принадлежат Колумбии.