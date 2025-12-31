Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 00:17

ВСУ провели массированную атаку беспилотниками на шесть регионов России

Минобороны РФ: ПВО уничтожила 27 украинских БПЛА над шестью регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Силы российской ПВО ликвидировали 27 украинских БПЛА над шестью регионами РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что больше всего беспилотников сбили над Калужской областью — 14 целей.

В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее оперштаб Кубани сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты совершили налет на Краснодарский край. В станице Кущевской обломки БПЛА повредили два жилых дома и газовую трубу. В одном из домов произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами экстренных служб.

До этого два человека пострадали при атаке ВСУ на Краснодар. По данным местного оперштаба, раненых госпитализировали с осколочными ранениями. Также в результате удара украинских военных повредилась контактная сеть железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный.

Кроме того, при атаке ВСУ погибла жительница Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ее родители получили ранения, их госпитализировали.

