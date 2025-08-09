Дрон ВСУ убил женщину, сжег ее дом и ранил родителей в Белгородской области

Дрон ВСУ убил женщину, сжег ее дом и ранил родителей в Белгородской области Гладков: женщина погибла при атаке ВСУ под Белгородом, ее родители пострадали

Жительница Белгородской области погибла при атаке Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ее родители получили ранения, их госпитализировали.

В селе Почаево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом произошло самое страшное — погибла мирная жительница. От всех жителей и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей, — написал губернатор.

Он уточнил, что у отца погибшей минно-взрывной травма, баротравма и ушиб грудной клетки. Его супруга получила баротравму. Их дом полностью сгорел.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ информировала, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 8 августа 30 украинских беспилотников. Всего Вооруженные силы Украины атаковали шесть российских регионов. Больше всего дронов — девять — нейтрализовано над территорией Ростовской области, еще восемь сбито над Крымом.

До этого ВСУ осуществили обстрелы и атаки беспилотными летательными аппаратами 15 сел в восьми районах Белгородской области. Как передавал Вячеслав Гладков, в Грайворонском округе, селе Головчино, от взрыва дрона пострадал 12-летний мальчик.