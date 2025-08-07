Подросток получил ранение от сдетонировавшего БПЛА под Белгородом Гладков: подросток пострадал от сдетонировавшего БПЛА в Грайворонском округе

Вооруженные силы Украины осуществили обстрелы и атаки беспилотными летательными аппаратами 15 сел в восьми районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в Грайворонском округе, селе Головчино, от взрыва дрона пострадал 12-летний мальчик. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

В Белгородском районе в поселке Малиновка от удара FPV-дрона на территории частного домовладения в двух надворных постройках выбиты окна и посечен навес. В селе Лозовое дрон нанёс удар по надворной постройке — здание уничтожено огнем, — написал глава региона.

В других населенных пунктах повреждены жилые дома, коммерческие объекты и сельхозтехника. Наиболее интенсивным атакам подверглись Грайворонский и Валуйский округа, где дроны повредили несколько частных домов, автомобилей и сельскохозяйственных построек. В Шебекинском округе беспилотники атаковали два сельхозпредприятия.

Ранее сообщалось, что семь поездов задерживаются в Краснодарском крае в результате атаки ВСУ. Из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская пропало напряжение в контактной сети. В результате инцидента пострадавших нет.