На юге России закрыли аэропорты Росавиация: в Геленджике и Краснодаре временно закрыли аэропорты

Утром 31 декабря в аэропортах Геленджика и Краснодара ввели ограничения для воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Это необходимо для обеспечения полной безопасности полетов.

Аэропорты Геленджик и Краснодар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении Кореняко.

Также ночью 31 декабря временно не работал аэропорт в Иваново. Он добавил, что решение принято для обеспечения полной безопасности полетов.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в ночь на 31 декабря российские средства противовоздушной обороны пресекли масштабную попытку атаки со стороны Украины — было сбито 86 дронов. География работы систем ПВО охватила акваторию Черного моря и территории четырех регионов. Наиболее массированному удару подверглось Черноморское направление, где дежурные подразделения ликвидировали 56 беспилотников. Еще 17 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области.