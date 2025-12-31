Еще один российский аэропорт закрылся из-за ограничений Росавиация: в аэропорту Иваново ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт в Иваново временно прекратил прием и выпуск всех воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что такое решение принято для обеспечения полной безопасности полетов. По его словам, ограничения носят временный характер.

Аэропорт Иваново (Южный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что аэропорт Внуково в Москве теперь принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. По словам Кореняко, мера связана с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани.

До этого международный аэропорт Шереметьево приостановил свою работу из-за атаки беспилотников. Все вылеты и прилеты осуществлялись только после согласования с уполномоченными структурами. Это было сделано для защиты воздушных перевозок.

Кроме того, представители «Уральских авиалиний» официально опровергли информацию о «самолете-призраке» с 150 россиянами, якобы застрявшем в аэропорту турецкой столицы. По их данным, рейс U6-774 по маршруту Стамбул — Екатеринбург действительно переносился. Причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия. Перевозчик заверил, что пассажирам были предоставлены все необходимые услуги.